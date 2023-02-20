Trabzon'daki depremzedeler su aboneliklerinden ücretsiz yararlanacak

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TRABZON (AA) - Trabzon'daki depremzedelerin kullanımına tahsis edilecek meskenlerde abonelik ücreti alınmayacak ve sosyal destek amaçlı yüzde 50 indirim uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Murat Zorluoğlu'nun talimatları üzerine afet bölgesinden Trabzon'a gelen depremzedeler için Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun aldığı kararla deprem bölgesinden gelen depremzedelere tahsis edilen evler için yapılacak aboneliklerin sosyal destek kapsamına alınacağı belirtildi.

Depremzedeler için yapılacak devir aboneliklerde geçerli olmak üzere su açma, kapama, iş ve işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Su depozito, talepname ve plaka bedelleri tahakkuk ve tahsilatı yapılmayacak. DASK poliçesi talep edilmeyecek. Sosyal destek amacıyla ücretlendirme yüzde 50 indirimli uygulanacak. Sayaç değişimlerinden ücret talep edilmeyecek. Afetzedeler adına yapılacak abonelikler kazanılmış hak teşkil etmeyecektir, herhangi bir sebeple 3'üncü kişilere devredilemeyecektir. Uygulama 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek olup bu tarihte kendiliğinden sona erecektir."

TİSKİ'nin hayata geçirdiği uygulamadan faydalanmak için depremzedelerin "afetzede" olduğuna ilişkin düzenlenecek belgenin yanı sıra kira sözleşmesi ve kimlik kartı ile bulunulan ilçedeki TİSKİ Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Eğer daire vatandaşlara ücretsiz tahsis edilmişse kira kontratındaki kira bedeli kısmına bila bedel (bedelsiz) yazılması yeterli olacaktır. Abonelik ile ilgili bilgi almak için TİSKİ ilçe şube müdürlükleri ve 153 TİKOM üzerinden iletişim sağlanabilecektir." ifadesine yer verildi.







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