Trabzon'da öğrenciler ders başı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin sona ermesiyle Trabzon'da 142 bin öğrenci ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikici yarısında Boztepe İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftaya Boztepe İlkokulu'nda, İstiklal Marşımızın bizi sarıp sarmalayan duygusuyla başladık. Birbirimizin yüreğinden sevgiyle tutarak, her zorlukta yan yana olduğumuz güçlü eğitim ailemize, şehrimiz ve ülkemiz çocukları için daha çok yorulduğumuz bir hafta diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da deprem bölgelerinden gelen anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullarda eğitim gören toplamda 877 öğrenci de ders başı yaptı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilen ücretsiz yemek uygulaması da anaokullarında başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.