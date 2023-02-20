Trabzonspor-Basel maçını ücretli izleyen gazeteciler, geliri meslektaşlarına bağışladı

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TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek için UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanan Trabzonspor-Basel maçını takip eden basın mensuplarından 41 bin 700 lira bağış topladı.

TSYD Trabzon Şubesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada basın mensuplarından da giriş ücreti olarak depremzedeler için bağış toplandığı anımsatıldı.

Karşılaşmaya gelenlerin yanı sıra gelmeyen basın mensuplarının da bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterildiği belirtilen açıklamada, "Toplam 41 bin 700 lira bağış toplandı. Yönetim kurulu olarak, bu bağışı depremde annesini kaybeden, kendisinin ise kolu kesilerek enkazdan kurtarılan TSYD'nin İskenderun üyesi Akın Bodur'a verilmesi kararını aldık. Yardım için destek veren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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