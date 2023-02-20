Trabzon'da engelli depremzede çocuğa akülü araç ve Fenerbahçe forması hediye edildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TRABZON (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Trabzon'a gelen 9 yaşındaki bedensel engelli Burak Aldırmaz'a, akülü araç ve Fenerbahçe forması hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Muharrem Çimşit, Trabzon'a gelen depremzedeleri kaldıkları otellerde ziyaret etti.

Çimşit, anne, babası ve iki kardeşiyle Hatay'dan Trabzon'a gelen bedensel engelli Burak Aldırmaz'ın akülü aracının enkaz altında kaldığını öğrendi.

9 yaşındaki çocuğa akülü araç hediye eden Çimşit, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevlendirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu cep telefonuyla görüntülü arayarak anne Serap Aldırmaz ve Burak'la görüştürdü.

Anne Aldırmaz'a "Geçmiş olsun" dileyen Zorluoğlu, Trabzon'da eksiklerinin olup olmadığını sordu.

Trabzon'da çok rahat olduklarını ifade eden Aldırmaz, "Allah sizlerden ve Trabzon halkından razı olsun. Trabzon halkı çok iyi. Tek eksiğimiz Burak'ın arabasıydı, o da sayenizde tamamlandı. Allah bin kere razı olsun." dedi.

Daha sonra Burak'la görüşen Zorluoğlu, "Trabzon'u sevdin mi?" sorusuna "Evet" yanıtını aldı. Zorluoğlu, Fenerbahçe taraftarı olduğunu öğrendiği Aldırmaz'a forma sözü verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Çimşit'e talimat veren Zorluoğlu, "Hep Trabzonspor forması veriyorduk ama artık Burak'a özel Fenerbahçe forması vermek de varmış nasipte." ifadelerini kullandı. Çimşit, Burak'a Fenerbahçe forması hediye etti.



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