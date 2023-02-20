Trabzonspor-Basel maçının bilet gelirleri AFAD'a bağışlandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Basel maçının bilet geliri AFAD'a bağışlandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulübün, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde oynadığı Basel maçı tribün ve hatıra bileti satışlarından elde ettiği tüm geliri, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda elde edilen 6 milyon 196 bin 547 TL+KDV'lik bilet geliri, Ziraat Bankası aracılığıyla depremzede vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek adına AFAD'a aktarıldı. Bu vesileyle renk ayırt etmeksizin #HepBirlikte olduğumuzu bir kez daha gösterip biletlere ilgi gösteren tüm takımlarımızın taraftarlarına hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederiz."

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