Depremi yaşayan çocuklar masal dinleyip resim yaparak moral buluyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'a gelen depremzede ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Valilik koordinesinde Trabzon'a getirilen ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesindeki "masal ve resim" etkinlikleri ile moral buluyor.

Aileleriyle kütüphaneye gelen çocuklar, masal dinleticilerine eşlik ediyor, resim yaparak duygularını kağıtlara aktarma fırsatı buluyor.

Haftanın beş günü düzenlenen etkinliklere katılabilen çocuklar, bu sayede sosyalleşiyor.

- "Onların biraz olsun yüzünü güldürebilmek bizim için önemliydi"

Görsel sanatlar öğretmeni de olan gönüllü masal anlatıcısı Özgül Yanar Kömürcü, AA muhabirine, çocuklarla bir araya gelmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Kömürcü, etkinliğe depremzede çocukların katıldığını aktararak, "Onların biraz olsun yüzünü güldürebilmek bizim için çok önemliydi. Masallarla yolculuk yapmaya çalıştık, resim etkinliği yaptık. Sanatın iyileştirici bir gücü var ve çocuklarla bu gücü kullanmaya çalıştık." diye konuştu.

Çocukların bu sayede duygularını en güzel şekilde ifade edebilecekleri bir ortam bulabildiklerini belirten Kömürcü, "Çocuklar resim çalışmalarını yapıyor, içlerinden geldikleri gibi renklere boyuyorlar. Umarım onlar için güzel bir anı olur ve dilerim ki bu günler geride kalır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

- "Çocukların en azından kafası dağıldı"

Elbistan'dan eşi ve iki çocuğu ile gelen Rukiye Karataş, yaklaşık 1 haftadır Trabzon'da olduklarını kaydederek, "Depremden sonrasını memlekette bahçe evinde geçirdik. Zorlu bir süreçti. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Özellikle geceleri çok fazla soğuk oluyordu. Daha fazla dayanamadık ve buraya geldik." ifadesini kullandı.

Karataş, çocuklar için düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirerek, "Bence çok güzel. Çocukların en azından kafası dağıldı. Burada da görüyorum zaten hocalarımız da güzel ilgilendiler. İnanılmaz mutlular. Allah herkesten razı olsun." dedi.

- Çocuklar da memnun

Kahramanmaraşlı 9 yaşındaki Emir Ensar, düzenlenen etkinlikten keyif aldığına dikkati çekerek, "Güzel hikaye anlattılar, dinledik. Boyama yaptık. Eğlendim. Burada olmak güzel." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan gelen 9 yaşındaki Rümeysa Ak, etkinlikte çok eğlendiğini vurgulayarak, "Kuş yaptık. Özgül abla da bize yardımcı oldu. Zaten en çok resim yapmayı seviyorum." dedi.

Trabzonspor formasıyla etkinliğe katılan Malatyalı Çınar Çalışkan, Trabzonspor'u çok sevdiğini, birinci sınıfa gittiğini, Büyünce bordo bereli olmak istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'tan gelen 13 yaşındaki Muhammet Emin de etkinlikte güzel vakit geçirdiğine işaret ederek, "Kahramanmaraş'tan 5 kişi geldik. 6. sınıfa gidiyorum. Burada da kayıt yaptırdık, okula başlayacağım. Okul da bayağı güzel. Güzel arkadaşlarım olabilir." şeklinde konuştu.

Emin, futbolcu olmayı çok istediğini, memleketinde futbol oynadığını, burada da bir altyapı kulübünde oynamak istediğini kaydetti.

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