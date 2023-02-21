Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize ve Giresun'da vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına desteklerini sürdürüyor.

Trabzon'da halk, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne yardımlarını ulaştırmaya bugün de devam etti.

Kaymakamlıklar ve belediyelerin organizasyonunda muhtarların da desteğiyle temin edilen soba ve odunların yanı sıra meslek liseleri tarafından hazırlanan 15'er bin ekmek, 10 bin kişilik kahvaltılık ve su da günlük olarak bölgeye gönderiliyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri ise soba, uyku tulumu ve kışlık giyecek hazırlamaya devam ediyor.

Ortahisar Belediyesi ekipleri, Hatay'a gönderilmek üzere 50 kışlık çadır ve soba üretimini sürdürüyor.

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenci, öğretmen ve veliler, depremzedeler için ısı ocakları üretiyor.

- Giresun

Giresun'dan deprem bölgesine yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Valilik koordinasyonunda, afet bölgesine 552 yardım malzemesi yüklü araç gönderildi. Bölgeye ayrıca 2 bin 348 personel ve 528 araç sevk edildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesi için seferber olduklarını belirtti. Bölgeye, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra temizlik personeli de sevk ettiklerini vurgulayan Şenlikoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarıyla seferber olduğu deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılamak için ilk andan itibaren hızla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

- Rize

Rize Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için yardım toplanıyor. Kente gelen depremzedeler, burada vatandaşların yardımlarıyla oluşturulan sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda, deprem bölgesine destek amacıyla yaşam ve ihtiyaç malzemesi yüklü 208 tır gönderildi. Bölgeye sevk edilen 3 bin 259 personel, ekskavatör, kamyon ve itfaiyenin de aralarında bulunduğu 1390 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentte 3 bin 136 depremzede misafir ediliyor.

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