Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Karşılaşma için yarın İsviçre'ye gidecek Karadeniz ekibi, St. Jakob-Park Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





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