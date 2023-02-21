Trabzon'da 12 bin 500 depremzede misafir ediliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TRABZON (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Trabzon'da konaklayan afetzede sayısı 12 bin 500'e ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde meslek liselerinde öğretmen ve öğrenciler ile Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler ve kursiyerlerin hazırladığı uyku tulumu, su, soba, kahvaltılık ve ekmek, 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 2 tıra yüklendi.

Malzemelerin tırlara yüklenmesine Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, okul müdürleri ve öğrenciler de yardım etti.

Ustaoğlu, gazetecilere, deprem bölgesinden 12 bin 500 kişinin Trabzon'a geldiğini söyledi.

Depremzedelerden 8 bin 500'ünün evlerde misafir edildiğini belirten Ustaoğlu, "Trabzonlu hemşehrilerimiz evlerini açarak vatandaşlarımızı misafir ediyorlar. Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ustaoğlu, depremzedelerin yaralarını sarma adına yardım seferberliğinin aynı hızla devam ettiğini vurgulayarak, "İl ve ilçedeki meslek liseleri öğrencileri tarafından deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan başta uyku tulumu, soba gibi ısınma ihtiyacının karşılanması adına çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 200 soba ve 1300 uyku tulumu hazırlandığını dile getiren Ustaoğlu, "İl ve ilçelerimizdeki meslek liselerimiz de ihtiyaç duyulduğu sürece bu çalışmalara devam edecekler." ifadesini kullandı.

Soba imalatına destek veren öğrenci Muhammet Ali Köksal ise depremzedelerin ısınma sorununa yardımcı olabilmek adına ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini belirtti.

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