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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da otelde kalan depremzede aileler yaşadıklarını unutmaya çalışıyor

AA

Trabzon'da otelde kalan depremzede aileler yaşadıklarını unutmaya çalışıyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trabzon'daki otele yerleştirilen afetzede aileler, depremin yaralarını birbirlerine destek olarak sarmaya çalışıyor.

Depremler sonrası kente gelen 12 bin 500 kişiden 8 bin 500'ü kapılarını açan yakınlarının, tanıdıklarının ya da hayırseverlerin yanına yerleşti. Afetzedelerden 4 bini ise otel, misafirhane ve yurtlarda konaklıyor.

Ortahisar ilçesinin Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir otel ise kapılarını 65 kişilik 25 aileye açtı. Aileler, yaşadıkları zor günleri atlatmak için birbirlerine destek olurken çocuklar ise personelin oluşturduğu oyun alanında vakit geçiriyorlar.

- "Sanki binayı tuttular, yerden yere çaldılar"

Depremde Kahramanmaraş'taki evinde ağır hasar oluşan Elife Bayrak, AA muhabirine, bir hafta önce 4 çocuğu ve eşiyle Trabzon'a geldiğini söyledi.

Deprem sırasında uyuduklarını anlatan Bayrak, "İnsan ne yapacağını bilemiyor ama aklıma ölüm hiç gelmedi. İlk olarak çocuklarımın odasına koştum, üzerlerine kapandım. Sadece, 'Hangi çocuğumu aşağıya kaçırabilirim?' diye düşündüm. Büyük kızım, 'Hepimiz bir odada toplanalım, ölürsek de hepimiz birlikte ölelim.' dedi. Depremin etkisi geçince hemen çocukları alıp aşağıya indim." diye konuştu.

Bayrak, çocukları depremden yara almadan kurtulduğu için şükrederek şöyle devam etti:

"Ama psikolojik olarak çöktük. Deprem korkusunu burada bile yaşıyorum. Yer kımıldasa bile, 'Deprem mi oluyor?' diye düşünüyorum. Çok korkuyorum. İki yıl önce de Kahramanmaraş'ta deprem olmuştu ama sadece sallanmıştık, bu seferki ise başka bir şeydi. Sanki binayı tuttular, yerden yere çaldılar. Çok kötüydü, Allah'ım kimseye göstermesin."

Oturdukları sitenin beş yıl önce yapıldığını belirten Bayrak, üç blokta sorun olmadığını ancak kendi dairelerinin de bulunduğu blokta ağır hasar meydana geldiğini aktardı.

Bayrak, otelde diğer depremzede ailelerle bir araya geldiklerini, çocukların birlikte oynadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Trabzon'da çok güzel karşılandık. Allah razı olsun ilgilendiler bizimle. Çarşıda, 'Kahramanmaraşlıyım' dediğim zaman herkes çok güzel ilgileniyor. 'Abla bir ihtiyacınız varsa numaramızı verelim arayın, çekinmeyin' diyorlar. Otelde de bize yardımcı oldular. Çocukların psikolojisi çok kötüydü ancak şu anda daha iyi ama 3 yaşındaki çocuğum, 'Evimizi özledim, gidelim' diyor."

- Çocuklar Trabzon'da okula başladı

Malatya'daki evi depremde hasar gören Kader Batar, eşi ve üç çocuğu ile bir süre önce kendi araçlarıyla Trabzon'a geldi.

Sarsıntı ile uyandıklarını, çocukları alıp hemen sokağa çıktıklarını anlatan Batar, o korku dolu anları bir türlü unutamadığını söyledi. Batar, "Bir o tarafa, bir bu tarafa çarptık. Eşofmanlarımızla koştuk, çocukların üzerinde bir şey yoktu. Eve girdik ama ikinci deprem daha kötüydü. Çünkü çocuklar her şeyin farkındaydı. Bağırıp çağıranlar vardı, bir haftadır buradayız ama oğlum depremden sonra tek başına tuvalete bile gitmiyor, o kadar çok korktu. Ailemizde kaybımız yok şükür ama eşim esnaf arkadaşlarını kaybetti." dedi.

Çocuklarının sağlığından başka bir şey düşünmediğinin altını çizen Batar, "İki çocuğum burada okula başladı. Okul her şeyimizi karşıladı, Allah razı olsun. Bütün kırtasiye malzemelerimizi aldılar. Zaman ne gösterir, bizi burada daha ne kadar ağırlarlar bilmiyoruz, gittiği yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

Batar, kendilerini çok güzel karşılayan otel yetkililerine ve personele teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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