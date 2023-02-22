Trabzon'da aronya meyvesini araştırma iş birliği protokolü imzalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi, (KTÜ) Akçaabat Belediyesi ile Akçaabat Ziraat Odası arasında aronya meyvesini araştırma iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle aronya meyvesinin bitkisel tıbbı ürün, takviye gıda ve sağlık alanlarında kullanımını yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, aronyanın meyvesinin derinlemesine araştırılacağını ve Trabzon'da dikim alanının çoğalacağını belirtti.

İş birliği protokolüyle aronyanın daha verimli kullanılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Şehrimizin toprak ve iklim özelliklerinin yapılan incelemeler sonucunda aronya meyvesine uygun olduğu tespit edildi. Biz de Akçaabat Belediyesi olarak paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birkaç yıl önce aronya meyvesi yetiştiriciliği ile ilgili bir süreç başlatmıştık. Yaklaşık 40 civarı çiftçimize ücretsiz aronya meyvesi fideleri dağıtmıştık. Dağıttığımız fideler büyüdü, meyve verdi ve hasat edildi. Bu yıl yine belediyemize ait seralarda ürettiğimiz aronya fideleri çiftçilerimize proje bazında dağıtılıyor."



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