Trabzon'da depremzede çocuklar için ana sınıfları oluşturuldu

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TRABZON (AA) - Trabzon'a gelen depremzede ailelerin okul öncesi çocukları için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ana sınıfları oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Valilik koordinesinde Trabzon'a getirilen depremzedelerin 3-5 yaş arası okul öncesi çocukları, kaldıkları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında oluşturulan ana sınıflarında akranlarıyla bir araya gelerek moral buluyor.

Doğu Karadeniz KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda oluşturulan ana sınıfını ziyaret eden Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, ana sınıfındaki çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine, depremzede ailelerin çocukları için KYK yurtlarında ana sınıfları oluşturulduğunu belirterek, "Üç yurdumuzda kalan 60 öğrencimize ana sınıfı açarak inşallah onları burada mutlu etmeye, yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdumuzda 15 öğrencimiz şu anda ana sınıfında eğitim görecek. Aynı şekilde diğer 2 yurdumuzda da depremzede ailelerin çocukları ana sınıflarına gidecek." diye konuştu.

- "Bu yaraları hep birlikte sarmak için mücadele ediyoruz"

Kentte toplam 1300 depremzede öğrenci bulunduğunu ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Müdürlüğümüz onlarla ilgili gerekli çalışmayı yaptı. Okullara kayıtlarını da yaptırdık. Diğer yandan bugün itibarıyla 14 bin 500'ü geçen depremzede vatandaşımız var. Aynı şekilde devletimizin sıcak elini onlarla buluşturma adına vatandaşlarımız, otellerde, apartlarda, evlerinde misafir ediyorlar. Deprem bölgesinden ilimize gelen vatandaşları da aynı şekilde burada sıcak bir ortam oluşturarak bu süre içerisinde misafir edeceğiz. Bu yaraları hep birlikte sarmak için mücadele ediyoruz."

Ailesiyle Kahramanmaraş merkezden Trabzon'a gelen Rüzgar Çulun da ana sınıfında arkadaşlarıyla etkinlikler yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Vali Ustaoğlu'na, ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da eşlik etti.





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