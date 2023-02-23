Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü

TRABZON (AA) - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, Türk ecdadının, vatana bağlılığı ve ay yıldızlı bayrağı her şeyin üstünde tuttuğunu vermiş oldukları onurlu mücadeleyle gösterdiğini vurgulayarak, bu dönemde de Trabzon'un her karışını o günkü kadar kutsal gördüklerini ifade etti.

Bu topraklarda bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yapılan onurlu mücadelenin neticesinde özgürlüğe, zor süreçlerden geçilerek kavuşulduğuna işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Balkan Savaşı ve ardından gelen 1. Dünya Savaşı ile bütün dünya üzerimize yüklendi. Trabzon da bu dönemlerde işgal altında kalarak bu acı günleri farklı bir boyutuyla yaşamıştır. Ancak kurtuluş sürecinde Trabzon halkı topyekun kahramanlık gösterdi. Aziz milletimiz, vatanını ve onurunu korumak için yedi düvele karşı yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele ederek, dünya tarihinin en haklı savaşı olan Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Tüm yurtta olduğu gibi şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de günümüzden 105 yıl önce Trabzon'da da yazılmıştır. Tarih Trabzon'da adeta yokluğun ve yoksulluğun biçare bıraktığı bir zamanda yapılan bu kutlu mücadelenin parlak bir sayfasına şahit olmuştur. Tarihi kanlarıyla yazan o mukaddes insanların hürriyet şerbetini yudumlaması her şeyin üstündedir. Tarihi iyi bilmemiz ve kuşaklara iyi aktarmamız gerekiyor. Çok çetin mücadeleler verildi, göçler oldu ve acılar yaşandı. Tarihi iyi anlamazsak o zor günleri de bilemeyiz. Milletimiz, birlik ve beraberlik içinde ülkesini ve cumhuriyetini yüceltmek ve güçlendirmek için çok çalışarak bu günlere gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti, gün geçtikçe güçlenen ordusu, kalkınma yolunda yaptığı atılımlarla dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır."

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Balta, "Kahramanmaraş merkezli ve 11 çevre ilimizi etkileyen bir deprem felaketinde yüreğimizi yakan can kayıplarını yaşadık. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.







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