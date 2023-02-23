Trabzonlu esnaf, depremzedelere ücretsiz yemek veriyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde lokanta işleten Kasım Gümrükçü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedelere ücretsiz yemek ve içecek ikramında bulunuyor.

İlçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki lokantasının camına "Depremzede kardeşlerimize bütün yemekler ve içecekler ücretsizdir" yazısını asan Gümrükçü, Valilik koordinesinde ilçeye gelen depremzedeleri misafir ediyor.

Yomra'ya gelen depremzedelere destek olduklarını belirten Gümrükçü, AA muhabirine, talep doğrultusunda depremzedelerin barındıkları evlere de paket servis yaptıklarını söyledi.

Gümrükçü, imkanları el verdiği sürece desteğinin sürdüreceğini ifade ederek, "Bize destek sunmak isteyen tüm halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Gün, bir ve beraber olma günüdür." dedi.

İş yerinde çalışan İbrahim Pekşen de deprem bölgesinden gelen vatandaşların sonuna kadar yanlarında olduklarını kaydetti.





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