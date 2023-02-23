Gönüllü 87 sağlık personeli Karadeniz Bölgesi'nden deprem bölgesine gitti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TRABZON (AA) - Karadeniz Bölgesi'nden gönüllü 87 sağlık personeli, deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Trabzon'un yanı sıra Sinop, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de görev yapan 87 sağlık personeli gönüllü oldu.

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, 79 sağlıkçıyı Trabzon Havalimanı'ndan askeri uçakla Adıyaman'a uğurladı.

Sağlıkçılardan 8'inin ise kara yolu ile bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

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