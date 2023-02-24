Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.



Törene, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



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