Akçaabat'ta şoförlere yönelik seminer düzenlendi

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesi şoförlerine yönelik, "trafik kuralları" konulu seminer organize edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ünalmış, Temizlik İşleri Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, emniyet kemerinin önemi, takip mesafesi ve hız sınırı gibi çeşitli başlıklarda sunum yaptı.



Açıklamada, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in da şu ifadeleri yer aldı:



"Rutin aralıklarla çeşitli konularda düzenlediğimiz seminerlerle personelimizin farkındalık sahibi, bilinçli ve işinin ehli olmalarına katkıda bulunuyoruz. Alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerler sayesinde personellerimizin bilgilerini ve becerilerini diri tutabilmelerini sağlıyoruz. Semineri, sahada aktif görev yapan, araç ve iş makinesi kullanan personellerimiz için düzenledik."



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