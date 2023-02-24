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Çocuklar için yola çıkan "gezici kütüphane otobüsü" hediyelerle doldu

AA

Çocuklar için yola çıkan "gezici kütüphane otobüsü" hediyelerle doldu

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'dan "Çocuklar mutlu olsun" diye yola çıkan gezici kütüphane otobüsü, kitapların yanı sıra gönüllülerin hediyeleriyle dolduruldu.

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde, çocuklara kitap sevgisini aşılayan gezici kütüphane otobüsü, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'a görevlendirildi.

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler de depremden etkilenen çocukları mutlu etmek için adeta seferberlik başlattı.

Yola çıkmak üzere hazırlanan otobüse, "Canım kardeşim, bebeğimi sana arkadaş olsun diye yolluyorum.", "Merhaba küçük dostum, bu ayıcığı senin için koydum ve bu kutunun içinde seni çok güzel sürprizler bekliyor." gibi notların da olduğu çok sayıda hediye konuldu.

Kitapların yanı sıra meslek lisesindeki öğrencilerinin "Çocuklar mutlu olsun" diye elleriyle yaptığı kurabiyeler, ilmek ilmek örülen bebekler ve çok sayıda oyuncakla dolup taşan otobüsle depremzede çocukların keyifli anlar yaşaması planlanıyor.

- "Çocuklarımızın tebessümleri bile bizlere yetiyor"

Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Emin Akgün, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gezici kütüphanelerin deprem bölgelerine gönderildiğini söyledi.

Trabzon'dan yola çıkan gezici kütüphane otobüsüne de gönüllülerin kitap, oyuncak gibi çok sayıda hediye ile destek olduğunu belirten Akgün, "Arkadaşlarımız çok güzel ilgi gösterdi. Gezici kütüphanemiz doldu. Adıyaman'a gideceğiz. Oradaki bütün çocuklara hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün gezici kütüphaneler gönüllü olarak şu anda deprem bölgelerinde hizmet veriyor." dedi.

Akgün, bu kapsamda her çocuğun mutlu edilmeye çalışıldığına işaret ederek, "Çok zor bir dönemden geçiriyoruz. Çocuklarımızın tebessümleri bile bizlere yetiyor. Biz de onun için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden İpek Cansel Şahin de elinden geldiği kadarıyla maddi ve manevi olarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmak, bir nebze de olsun acılarını azaltabilmek için ekibe dahil olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 3 ay önce deprem yaşanan bölgelere gittiğini dile getiren Şahin, "Gördüğüm bütün yerlere bakıyorum, hiçbir şey kalmamış, hepsi yıkılmış. Oradakilere Allah yardım etsin. Buradan bir çocuğumuzu güldürebiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Bez bebek üreten Zerrin Bayraktar da depremi yaşayan çocukları, bez bebekleriyle mutlu etmek istediğini belirtti.

Yaşananların çok zor olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Amacım çocukları sevindirmek. Belki bir parça olsun, birkaç dakika bile mutlu olurlarsa ne mutlu bize." ifadesini kullandı

- "Umarım hayatlarına biraz da olsun dokunabilmişizdir"

Ortaokul öğrencisi Yasemin Turgut da okulca bir kampanya başlattıkların kaydederek, şunları anlattı:

"Herkes elinden geleni yaptı. Yeni alanlar oldu, evden getirenler oldu, güzel bir kampanyaydı. Okulumuza da deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız oldu. Hep birlikte destek olmaya çalışıyoruz. Umarım hayatlarına biraz olsun dokunabilmişizdir."

Gezici kütüphane görevlisi Aydın Mutlu da depremin ilk anından itibaren AFAD gönüllüsü olarak 8 gün bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığını, şimdi ise çocukların gönüllerine dokunmak için gezici kütüphane ile bölgeye yeniden gittiğini söyledi.


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