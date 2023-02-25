Enkazdan kurtardıkları depremzedenin hastane odasını çiçeklerle donattılar

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, Adıyaman'da enkazdan çıkardıkları depremzedenin tedavi gördüğü hastane odasına çiçek gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde Adıyaman'daki çalışmalarda 26 yaşındaki Esra Özen'i enkazdan kurtardı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Özen, kendisini kurtaran 14 kişilik ekiple telefonda görüştü.

Özen, Trabzon'u hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, arama kurtarma ekibine teşekkür etti.

Ekip, görüşmenin ardından Özen'e 14 çiçek göndererek sürpriz yaptı.

Esra Özen, yaşadığı mutluluğu paylaşmak için çiçeklerle dolu hastane odasında çektirdiği fotoğrafı ekiplere de gönderdi.

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