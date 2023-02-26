Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

AA

Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enkazdan kurtardıkları depremzedenin hastane odasını çiçeklerle donattılar
YEREL HABERLER Enkazdan kurtardıkları depremzedenin hastane odasını ...
Depremde 70 yakınını kaybeden kadın çocuklarıyla Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Depremde 70 yakınını kaybeden kadın çocuklarıyla ...
Trabzonspor'dan, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan 15 bin futbolsevere teşekkür:
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan, İsviçre'de takımı yalnız bırakmayan ...
Çocuklar için yola çıkan "gezici kütüphane otobüsü" hediyelerle doldu
YEREL HABERLER Çocuklar için yola çıkan "gezici kütüphane otobüsü" ...
Akçaabat'ta şoförlere yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Akçaabat'ta şoförlere yönelik seminer düzenlendi
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl ...
Depremden ikiz çocuklarıyla kurtulan aile Trabzon'da yurda yerleşti
YEREL HABERLER Depremden ikiz çocuklarıyla kurtulan aile Trabzon'da ...
(Görüntülü)DEPREMLER SONRASI KARADENİZ&#039;DE HEYELANLAR SIKLAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMLER SONRASI KARADENİZ'DE ...
Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı
YEREL HABERLER Depremler sonrası Karadeniz'de heyelanlar sıklaştı
Abdullah Avcı: Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu fakat karşılığını alamadık
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Fazlasıyla hak ettiğimiz bir turdu ...
Basel - Trabzonspor: 2-0 
YEREL HABERLER Basel - Trabzonspor: 2-0 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.