Trabzon'da misafir edilen depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da gönüllü gençler, öğrenci yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için moral etkinlikleri gerçekleştirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi tarafından Doğu Karadeniz Yurdu'nda kalan depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda gençler, çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlamak, normalleşme sürecine katkıda bulunup onları stresten uzak tutmak için eğitsel faaliyetler gerçekleştirdi. Palyaço, yüz boyama, akıl zeka oyunları, ebru, resim gibi etkinliklerle müzik eşliğinde grup etkinlikleri yapıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Depremin etkilerini azaltmak adına yurtlarda gönüllü gençlerle etkinlikler yaptıklarına dikkati çeken Arıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün birimlerimizle tesislerimizle ve personelimizle depremin etkilerini azaltmak için mücadele ediyoruz. Gençlik Merkezlerimiz, gençlik liderlerimiz, gönüllülerimiz çocuklara psikososyal destek sağlamaya çalışıyor. Oyuncaklar eşliğinde oyunlar oynuyor, yüz boyuyor, akıl-zeka oyunları, ebru sanatı gibi bilişsel ve motor öğrenme duyularını geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Her zaman depremzede ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."

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