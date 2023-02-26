Trabzon Valisi Ustaoğlu Uzungöl'de kalan depremzedeleri ziyaret etti

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara'nın Uzungöl ilçesindeki otellerde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'e giden Ustaoğlu'nun, eşi Şenay Ustaoğlu ile Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilediği illerden gelenler depremzedeleri ziyaret ettiği belirtildi.

Ustaoğlu ve eşinin, depremzede ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aktarılan açıklamada, Ustaoğlu'nun çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdiği kaydedildi.

Öte yandan depremlerden etkilenen 11 ilden 488 afetzedenin Çaykara ilçesinde misafir edildiği öğrenildi.





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