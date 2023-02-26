Trabzon'da ulaşımdan ücretsiz yararlanan depremzedelere kartları ulaştırılıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen depremzedelere ücretsiz Metropol Trabzon kartlarını ulaştırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen illerden Trabzon'a gelen afetzedelerden 810'unun otobüslerden ücretsiz yararlandığı belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası, Değirmendere TİSKİ Abone İşlem Merkezi ve Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki Ulaşım Kart şubelerine başvuran 571 depremzedenin kartlarını teslim aldığı, 239'unun ise kartlarının adreslerine teslim edildiği aktarıldı.

Trabzon Metropol kartların bulunduğu zarflarda Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun "Şehrimize hoş geldiniz. Zor günleri birlikte aşacağız. Siz kıymetli kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan şeref duyuyoruz." mesajı da yer aldı.

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