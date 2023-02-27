Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerinin yaptığı çalışma sonucu C.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Ekiplerin takibe aldığı C.E, aracıyla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Jandarma narkotik köpeği "Duman"ın da katılımıyla araçta yapılan aramada, 3 parça poşet içerisinde 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler şüpheli C.E. ile araçta bulunan H.D. ve E.A'yı da gözaltına aldı.



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