Trabzon'da deniz kenarına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İlçenin Yeniay mevkisinden Trabzon istikametine seyir halindeki Metin K'nin (27) kullandığı 61 SE 756 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesiminde deniz kenarındaki kayalıklara yuvarlandı.

Yaralanan Metin K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.