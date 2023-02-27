Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından oyuncular, koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun çalışması yaptı. Tedavileri tamamlanan Marek Hamsik ve Edin Visca da takımla çalıştı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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