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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede aileye Trabzon'daki site sakinleri sahip çıktı

AA

Depremzede aileye Trabzon'daki site sakinleri sahip çıktı

TRABZON (AA) - ENES SANSAR - Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde Malatya'daki evlerinde hasar oluşan 4 kişilik Karadağ ailesi ve kedileri "Boncuk"a, Trabzon'daki bir sitenin sakinleri eşyalı daire tahsis etti.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde Malatya'daki evleri hasar görmeyen Karadağ ailesi, otizmli çocuklarının çıkmak istememesi üzerine evlerinden ayrılmadı.

Ardından aynı gün Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremi yaşayan aile, evlerini terk ederek 2 gün otomobilde kaldıktan sonra gittikleri Sivas'ta yurda yerleştirildi.

18 yaşındaki Elanur Karadağ'ın sosyal medyadan yardım çağrısını gören Trabzon'daki bir sitenin sakinleri, kapıcı dairesi olarak planlanan ancak kullanılmayan daireyi tadilattan geçirdikten sonra eşyayla donattı.

42 yaşındaki anne Ayten Karadağ, AA muhabirine, iki büyük depremde dehşeti yaşadıklarını belirterek, 10 yaşındaki otizmli oğlunun depremi oyun sandığını, onu dışarıya çıkmaya ikna edemediği için evde beklediklerini anlattı.

Trabzon'a daha önce hiç gelmediklerini dile getiren Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızım internetten baktı, 'Anne Trabzon'da deprem olmaz.' dedi. Sonra sosyal medyadan Trabzon'un ne kadar sayfası varsa yazdık. Çok dönüş oldu bize, hiç beklemiyorduk bu kadarını. Allah razı olsun Trabzon halkından. Çok samimi, çok sıcak insanlarmış, çok hassas davranıyorlar bizi kırmamak için."

Karadağ, bir akşam Trabzon'daki arkadaşlarının yanında kaldıklarını, ardından kendileri için hazırlanan eve geldiklerini ifade ederek, "Her şeyimizi tamamlamışlar. Çok mutlu olduk, Allah razı olsun." dedi.

Yeni komşularının kendileri için seferber olduğunun altını çizen Karadağ, oğullarının rehabilitasyona devam etmesi ve üniversiteye hazırlanan kızının dershaneye başlaması için komşularının yardımcı olduğunu söyledi.

Elanur Karadağ ise depremde çok korktuğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"İnternetten nerede deprem olmadığına baktım. Trabzon deprem olmayan bir yerdi. Sosyal medya aracılığıyla bulduğum her yere yazdım. En son biri bizimle iletişime geçti. Biz de söyledik gelmek istediğimizi. Babamla görüştüler, geldik, buradayız. Hiç mağdur etmediler, asla utandırmadılar bizi. Senelerdir tanıyormuşuz gibi bize çok yardımcı oldular."

- "Kedimi bırakamazdım orada, onu da aldım, çıktım evden"

Kedisini depremin olduğu ilk iki gün alamadığını fakat daha sonra yanından ayırmadığını anlatan Karadağ, "Malatya çok soğuk olduğu için kedimi evde bırakmak zorunda kaldım. Onun da stresten tüyleri döküldü evde kaldığı iki gün boyunca. Sonra eşyalarımızı almak için eve girdik. Kedimi bırakamazdım orada, onu da aldım, çıktım evden." diye konuştu:

Site sakini Meltem Yarımbıyık ise depremzedeler için ellerinden böyle bir şey geldiğini, bütün site sakinlerinin çok severek yardımcı olduğunu belirtti.

Yarımbıyık, "Buranın hızlıca tadilatını yaptırıp depremzedelerimizi buraya getirttik. Eşyalar alındı, boya yapıldı, kombi takıldı. Hazırlamamız çok kolay oldu yani, Allah yardım etti bu konuda." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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