DKİB heyeti Dubai'de iş insanlarıyla bir araya geldi

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) heyeti, Dubai'de iş insanlarıyla 200'ü aşkın görüşme gerçekleştirdi.

DKİB'den yapılan açıklamaya göre, gıda sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı üyelerin talebi üzerine, bölge ihracatçıları için potansiyel pazar niteliğindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik Gıda Sektörel Ticaret Heyeti oluşturuldu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 21 firmadan 30 temsilcinin yer aldığı heyet, Orta Doğu'nun ticaret ve lojistik merkezi konumundaki Dubai Emirliği'nde 19-22 Şubat tarihleri arasında organize edilen, "Gulfood Dubai 2023" uluslararası gıda fuarını ziyaret etti.

Fuarda gıda sektöründeki son trendler ve gelişmeleri yerinde gözlemleyen heyet, Dubai'de faaliyet gösteren ithalatçılarla da bir araya geldi. İkili iş görüşmelerine Dubai'den 83 firmanın 140 temsilcisi katıldı. İki ülkenin firma temsilcileri arasında 200'ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyet üyeleri, ikili görüşmelere de katılan Dubai Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız'a Dubai pazarında karşılaştıkları sorunları aktardı.

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