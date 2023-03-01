Trabzon'da ev ve iş yerini kaçak sigara imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da ev ve iş yerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele timleri, Ortahisar ilçesinde A.Y'nin ev ve iş yerinde kaçak sigara imal ederek sattığını belirledi.

Şüphelinin ev ve iş yerinde dedektör köpeği "Payda" ile yapılan aramalarda, otomatik sigara sarma makinesi, 15 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 bin 200 dolu makaron, 82 kilogram tütün ve 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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