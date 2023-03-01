Eski Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yönetime destek:

TRABZON (AA) - Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçen sezon şampiyonluk yaşatan yönetim kurulunun en az 2, 3 yıl kredisinin olması gerektiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ndeki röportajında, geçen sezon şampiyonluk yaşayan bordo-mavililerin bu sezon arzu ettiği başarıyı yakalayamamasını değerlendirdi.

"İki sene üst üste şampiyon olmamız gerekmiyor." ifadesini kullanan Hacıosmanoğlu, "Bu kadrodaki aksaklıklar giderildikten sonra, ekonomik olarak da dokunuşlar yapıldığında seneye yine şampiyonluğa oynarız. Bu kadronun üzerine inşaat yapılabilir ama yönetimlere sahip çıkmak gerekiyor. Ondan sonra, 'daha iyisini yapacağım' diyen varsa, ekonomik bağımsızlığı daha güçlü olan buyursun gelsin." dedi.

Hacıosmanoğlu, yönetimleri sürekli konuşmanın Trabzonspor'a zarar vermekten başka bir şey olmadığını vurgulayarak, "Biz de geldik, gittik. Eleştirilerle ilgili haklı oldukları yönler vardı, haksız olanlar vardı. Yerden yere vurmanın Trabzonspor'a faydası olmuyor ki. Sadece Trabzonspor değil, 4 büyük kulüp de öyle. Gelenler gidiyor ama kurum olarak Trabzonspor zarar görüyor." diye konuştu.





- "Geçen seneki birlikteliğin yüzde 10'u bile bu sene yok"

Hacıosmanoğlu, geçen sezonun şampiyonluğunda birlikteliğin önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Futbol Federasyonunda da güçlüydük. Şunu unutmamalıyız, şampiyonluğun yüzde 51'i Mustafa Hacıkerimoğlu'nundur, yüzde 49'nu kim paylaşırsa paylaşsın. Bunu şu anlamda söylüyorum, yıllarca sadece adalet istedik. Çünkü sürekli hakkımızı yediler. Federasyon ayağını iyi tuttuğun zaman, hakkınızı yiyemedikleri zaman yetiyor sana. İşte Hacıkerimoğlu'nun bu yönde büyük katkısı olmuştur, hakkımızı savunmuştur, başarmıştır. Onun dışında camia birleşmişti. Şimdi bakıyorum, geçen seneki birlikteliğin yüzde 10'u bile bu sene yok. Hacıkerimoğlu hem o birlikteliği sağlamıştı hem de görevini Türk futbolu adına layığıyla yapmıştı. Bizim bünyemiz zaten başkasının hakkını almayı kabul etmez."





- "Beni en çok üzen konu, camia olarak dağıldık"

Bordo-mavililerin eski başkanı, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"Beni en çok üzen konu, camia olarak dağıldık. Geçen sezonki şampiyonluğun önemli anahtarı, birbirimize sarılmaktı. Yıllarca şampiyon olamadığımız için camia birleşmiyordu, şimdi şampiyon oldu, paylaşmayı bilmiyoruz. Biz başarı varken dağıldık. 38 sene üzerine takımı şampiyon yapan başkanın ve yönetimin kredisi olması gerekiyor. En küçük bir kötü sonuçta, 'istediğimiz yerde değiliz, bu yönetim gitsin' demek olur mu? Öyle şey olur mu? Şampiyonluk maçında hepimiz ağladık, gurur duyduk. Bunları yaşatan yönetimin en az 2, 3 yıl kredisi olması gerekiyor."

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