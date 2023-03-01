Trabzon'da Yeşilay Haftası'nda bağımlılıkla mücadele mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Sağlık Müdürlüğü, "1-7 Mart Yeşilay Haftası" dolayısıyla bağımlılıkla mücadele mesajı yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yeşilay Haftası'nın tüm bağımlılıkların hayatın önünde bir engel olduğunun hatırlatılması için iyi bir fırsat olduğu belirtilerek, bütün vatandaşlar yeşilay gönüllüsü olmaya davet edildi.

Gençlerde ve çocuklarda artık teknoloji bağımlılığıyla da mücadele edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Değişen dünyayla birlikte alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığının yanı sıra genç kuşağı tehdit eden bir yeni tehlike de teknoloji bağımlılığıdır. Bağımlılıklar bireyin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını etkilemekte ve bu etkiler zincirleme bir şekilde hayatın her alanında farklı sonuçlara neden olmaktadır. Biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarda kişisel ve toplumsal yozlaşmaya sebep olan bağımlılık, toplumsal yaşamı tehdit etmektedir. Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler yetiştirmek, aile ve toplum huzurunu korumak, çocuklarımıza barış ve saygının hakim olduğu bir gelecek bırakmak için tütün, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklara karşı bilinçli olmak zorundayız."

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