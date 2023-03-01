Trabzonspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde teknik ısınmayla başladıkları idmanın ikinci bölümünde 5'e 2 çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva maçları yapıldı.

Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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