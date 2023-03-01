Akçaabat'tan Elbistan'a "kardeş şehir" teklifi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin "kardeş şehir" olması teklif edildi.

Akçaabat Belediye Meclisi Toplantısı'nın mart ayı ilk oturumu, Başkan Osman Nuri Ekim başkanlığında gerçekleştirildi.

Ekim, mecliste grubu olan siyasi partilerin grup başkanlarının imzaladığı bildiriyi okudu.

Millete baş sağlığı dileyen Ekim, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına da metanet ve sabır temenni etti.

Ekim, üzücü olayda milletin verdiği refleks nedeniyle, aziz milletin birer ferdi olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyemiz, Kaymakamlığımız, hayırsever iş insanlarının ve bütün Akçaabat halkının destekleri ile 26 tır, 41 kamyon, 38 pikap, 49 minibüs olmak üzere 154 araç yardım malzemesi, 35 personel, 9 iş makinesi ve 4 araç deprem bölgesine gönderildi. Yaşanan bu felaket karşısında milletçe verilen bu desteğe Akçaabat olarak çok üst seviyede yardım ile katıldık ve halen ilçemize gelen depremzedelere destek için bu yardım kampanyası yoğun bir şekilde devam etmektedir. Halihazırda 6 tır yakacak malzeme deprem bölgesine ulaştırılmak için hazır bekliyor. Rabbim bütün yardımseverlerden razı olsun."

Akçaabat ile Elbistan'ın "kardeş şehir" olması için çalışma yaptıklarını da vurgulayan Ekim, şöyle devam etti:

"Akçaabat ile Elbistan'ın kardeş şehir olması yolunda protokolümüzü imzalamak üzere Meclisimizde gerekli kararı alacağız. Kardeş şehrimiz Elbistan başta olmak üzere tüm deprem bölgesine elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen 2 bin 503 vatandaşımıza bir kez daha 'ilçemize hoş geldiniz' diyor, evlerini gönüllü olarak depremzedelere açan halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. Akçaabat halkı olarak şunu belirtmek istiyoruz ki evimiz evinizdir, Akçaabat yuvanızdır."

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