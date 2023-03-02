Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor maçının biletleri satışa çıktı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını, VIP Platinum için 400, VIP Gold için 200, VIP Silver için 100, batı tribün için 60, doğu tribün için 50, Yavru Fırtına tribün için 50, kale arkası tribün için de 50 lira olarak belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun aldığı karar kapsamında kuzey kale arkası alt tribünü K blokta izleyen taraftarların kartlarının bir maç süreyle bloke edildiği, taraftarların bilet veya kombinelerini kulübe devredebileceği açıklandı.





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