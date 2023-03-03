Trabzon'da EYT'liler emeklilik başvurusunda bulunuyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bu kapsama giren vatandaşların başvuruları alınmaya başlandı.

Emeklilik başvurularını yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Trabzon İl Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Emeklilik dilekçesini kuruma sunan 49 yaşındaki Engin Küçük, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Allah razı olsun, zor zamanda bu konuyu da gündeme getirip geçirdiler. Devlet baba başımızdan eksik olmasın." dedi.

Bülent Kartal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Devletimden, milletimden Allah razı olsun. Zor zamanda bizim yanımızda oldu. Biz de onun yanında olmak zorundayız. 10 yıl bekleyecektim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız sayesinde emekli oldum." diye konuştu.

Ahmet Sezgin Bahçekapılı da 4 yıldır emekli olmayı beklediğini dile getirerek, "Bugüne nasip oldu. 47 yaşında emekli olmam lazımdı ama şu an 51 yaşındayım, yaşa takıldığımdan bekliyordum. Şimdi dilekçemizi verdik, hayırlısı." ifadelerini kullandı.

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