Doğu Karadeniz'den 2 ayda 105 ülkeye 258 milyon 628 bin dolarlık ihracat yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yılın ocak-şubat döneminde 258 milyon 628 bin 263 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 2 ayında Trabzon'dan 214 milyon 410 bin 357 dolar, Rize'den 25 milyon 696 bin 490 dolar, Artvin'den 10 milyon 154 bin 138 dolar, Gümüşhane'den 8 milyon 367 bin 278 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, geçen senenin aynı dönemine göre Trabzon ihracatında yüzde 20 artış yaşanırken, Rize ihracatında yüzde 24, Artvin ihracatında yüzde 11, Gümüşhane ihracatında ise yüzde 34 düşüş yaşandığını aktardı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 129 milyon 763 bin 982 dolarla fındığın geldiğini vurgulayan Kalyoncu, "Buna göre, 45 milyon 753 bin 710 dolar ile yaş meyve sebze ikinci, 23 milyon 15 bin 799 dolar ile madencilik ürünleri üçüncü, 18 milyon 591 bin 573 dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri dördüncü, 5 milyon 996 bin 604 dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi beşinci sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, söz konusu dönemde 105 ülkeye ürün satıldığını, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin ise İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yüzde 77, Polonya'ya yapılan ihracatın yüzde 50, İtalya'ya yapılan ihracatın ise yüzde 21 arttığının altını çizen Kalyoncu, "Belçika, Azerbaycan, Irak, Vietnam ve Endonezya'ya gerçekleştirilen ihracatta da önemli oranda artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Kamerun, Suudi Arabistan, Etiyopya, Dubai, Angola ve Kongo olmak üzere 21 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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