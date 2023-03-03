Trabzon'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ortahisar Mahallesi'ndeki Büyük Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa, Vali İsmail Ustaoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için yapılan dua ile sona erdi.

Programa katılanlara mevlit şekeri ikram edildi.

Vali Ustaoğlu, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Millete baş sağlığı dileyen Ustaoğlu, "Yaraları hep birlikte saracağız. Trabzon'da 16 binin üzerinde depremzedeyi misafir ediyoruz. Vatandaşlarımızdan 11 bine yakını, depremzedelere evlerini açtı. Otellerimizde, yurtlarımızda onları misafir edip acılarını paylaşıyoruz. Onlara, devletimizin bize emaneti olarak Trabzon'da ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.

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