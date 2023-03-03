Trabzonspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve teknik ısınmayla başlayan antrenmanda bireysel ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

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