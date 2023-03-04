Trabzon'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi mevkiinde, İ.M.T'nin kullandığı 61 ADG 238 plakalı cip, aynı istikamette seyreden H.Ö. yönetimindeki 36 AAJ 102 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.



Bu hafif ticari aracın da önündeki T.Ö. yönetimindeki 34 JH 6426 plakalı hafif ticari araca çarptığı kazaya daha sonra V.Ş. idaresindeki 53 DB 186 plakalı bir başka hafif ticari araç, M.T.T. yönetimindeki 61 ACF 520 plakalı otomobil ile M.K'nin kullandığı 61 K 3819 plakalı yakıt tankeri karıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden H.Ö. ile aynı araçtaki S.Y, F.K, Ş.O. ve Z.T.Ö yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.



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