Trabzonspor-Ümraniyespor maçından notlar

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk eden Trabzonspor, en son UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Basel maçında görev yapan ve ailevi nedenlerden dolayı izin alarak ülkesine giden Vitor Hugo ile sakatlığı bulunan Anastasios Bakasetas'ın yokluğunda Bruno Peres ve Umut Bozok ilk 11'de kendilerine yer buldu.

Karadeniz ekibinde; Vitor Hugo, Bakasetas'ın yanı sıra cezalı Lazar Markovic, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile iyileşen ama henüz hazır hale gelmeyen Marek Hamsik ve Edin Visca kadroda yer almadı.





- Denswil ısınırken sakatlandı

Trabzonspor'da Basel maçında olduğu gibi HangiKredi Ümraniyespor maçı için ilk 11'de yer verilen Stefano Denswil, ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşadı.



Bordo-mavili ekipte yaşanan bu sürpriz gelişmenin ardından Denswil'in yerine Gbamin'in karşılaşmada şans bulacağı bildirildi.



Bu gelişmeden kısa bir süre sonra yine kulüp sitesinden yapılan ikinci bir açıklamada, "Oyuncumuz Stefano Denswil soyunma odasında yapılan tedavisinin ardından yeniden ilk 11'e dahil edildi." ifadelerine yer verildi.

Denswil, yaşadığı şansızlığa rağmen karşılaşmada forma giydi.





- "Geçmiş olsun komşu"

Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya, üzerinde Türkiye ve Yunanistan bayraklarının yer aldığı siyah tişörtlerle çıkarak, Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle "Geçmiş olsun komşu" mesajı verdi.

Karşılaşma öncesi, hayatlarını kaybeden Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, eski Fenerbahçeli oyuncu Ziya Şengül ve TFF Güvenlik ve Akreditasyon temsilcisi Erhan Aslan için saygı duruşunda bulunuldu.

Bordo-mavili taraftarların karşılaşmaya fazla ilgi göstermemesi nedeniyle stadyumda büyük boşluklar olduğu gözlendi.

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