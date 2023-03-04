Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Larsen, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdülkadir Ömür, Trezeguet (Dk. 34 Naci Ünüvar), Gomez, Umut Bozok

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Valentin, Mustafa Eser, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Geraldo, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Sekidika, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 35 Epureanu (HangiKredi Ümraniyespor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile HangiKredi Ümraniyespor arasında yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yan direkten döndü.

8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.

13. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında yakın mesafede Umut Bozok'un kafa ile dokunduğu ve kaleci Orkun Özdemir'i aşan topu, Mustafa Eser kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar'ın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.













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