Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 76 Lahtimi), Larsen, Siopis (Dk. 61 Bardhi), Doğucan Haspolat (Dk. 76 Eren Elmalı), Abdülkadir Ömür, Trezeguet (Dk. 34 Naci Ünüvar), Gomez, Umut Bozok (Dk. 46 Yusuf Yazıcı)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Valentin (Dk. 84 Sackey), Mustafa Eser (Dk. 46 Avounou), Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Dk. 46 Lenjani), Geraldo, Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Serkan Göksu), Mrsic, Sekidika (Dk. 57 Bettaieb), Umut Nayir

Goller: Dk. 53 Sekidika, Dk. 65 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor) Dk. 83 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+8 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Epureanu, Dk. 76 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+4 Orkun Özdemir, Dk. 90+5 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.

51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika topu filelere gönderdi: 0-1

57. dakikada golü atan Sekidika sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu futbolcunun yerine Bettaieb oyuna dahil oldu.

60. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Glumac'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

65. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda, Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı: 0-2

73. dakikada Gomez'in ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

83. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin soldan ortasında, Gomez'in kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Orkun Özdemir uzaklaştırdı. Daha sonra topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

Konuk takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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