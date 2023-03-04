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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi

AA

Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayır attı. Trabzonspor'un golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Trabzonspor, aldığı yenilgi ile 38 puanda kalırken, 5 maç sonra kazanan son sıradaki İstanbul temsilcisi ise puanını 18'e yükseltti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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