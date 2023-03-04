Trabzon'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

N.K. yönetimindeki 61 ABC 093 plakalı kamyonet, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Emir Dilekoğlu'na çarptı.

Dilekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü N.K. gözaltına alındı.

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