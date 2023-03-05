Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele timleri, A.K ve A.Y'nin, Samsun'dan Trabzon'a özel araçlarıyla uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, Beşikdüzü ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan yol kontrolü sırasında şüpheli aracı durdurdu.

Araçta, narkotik köpeği "Yatkın"ın da katılımıyla yapılan aramada, 350 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 140 gram Afyon sakızı, tabanca, 4 fişek, 2 cep telefonu ve 15 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili A.K. ve A.Y. gözaltına alındı.

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