Zigana Dağı'nda heyelan

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane-Trabzon kara yolunun heyelan nedeniyle kısa süreliğine kapanan Zigana Dağı kesiminde ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sabah saatlerinden yüksekten kopan kaya parçaları, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı mevkisine düştü.

Mal ve can kaybının yaşanmadığı heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerince başlatılan temizlik çalışmasının ardından 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe açıldı.

Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelanın olduğu bölgede ulaşım çift şeritten kontrollü sağlanıyor.



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