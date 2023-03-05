Deprem bölgesinde çocukların yüzü gülsün diye 3 oyun parkı kuruldu

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesince, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, çocukların yüzleri gülsün diye Adıyaman'da 2, Kahramanmaraş'ta da 1 olmak üzere toplam 3 oyun parkı kuruldu.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, deprem bölgelerinde yardım ve destek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtildi.

Bu kapsamda da Ortahisar Belediyesinin depremden en çok etkilenen kesimin başında gelen çocuklar için sosyal destek çalışmalarına ağırlık verdiği vurgulanan açıklamada, belediye tarafından Adıyaman'da 2, Kahramanmaraş'ta 1 çocuk oyun parkı kurulduğu kaydedildi.

Çocukların belediye personeli eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak, keyifli ve eğlenceli şekilde vakit geçirdiklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Çocuklara Trabzonspor forması hediye eden belediye personeli, çocukların sosyal aktivitelerine de destek olarak yaşadıkları travma ve stresi atmalarına katkı sağlıyor. Belediye personeli tarafından dağıtılan boyama kitabı, çocuk kitabı, resim kağıdı, defter ve kalem gibi materyallerle çocukların bir nebze de olsa eğitim ve öğretim faaliyetlerinden uzak kalmaması sağlanıyor. Boyama ve resim kağıtlarına resim yapan çocuklar, yaşadıkları stres ve korkunun izlerini silmeye çalışıyor."

- "Bu büyük travmaları hep birlikte aşacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, deprem bölgelerinde durum normalleşinceye kadar yardım ve destek faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Depremden en çok etkilenen kesimin başında çocukların geldiğine dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Personelimiz çocuklara yönelik eğitici ve öğretici faaliyetlerin yanı sıra etkinlik ve oyunlar konusunda da yardımcı oluyor. Yaptığımız faaliyetler sonucunda çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, mutlu olması bizi de oldukça mutlu ediyor. İnşallah, maddi ve manevi olarak en kısa zamanda yaşadığımız bu büyük travmaları hep birlikte aşacağız."





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