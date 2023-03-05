Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, HangiKredi Ümraniyespor maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Dar alan oyun ve çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde de dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.









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