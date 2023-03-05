Gençlik ve Spor Müdürü Arıcıoğlu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

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TRABZON (AA) - Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Arıcıoğlu, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Arıcıoğlu, toplumun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde basının çok önemli rol oynadığını kaydederek, "Trabzon, çok önemli spor tesislerine sahip bir kent. Bizim yapmamız gereken bu tesislerden insanlarımızı yararlandırmak, spor yapmalarına imkan sağlamak. Biz her bireyin spor yapması için üzerimize düşen her şeyi yerine getirmeye hazırız." dedi.

Hayata geçirmek istedikleri çok sayıda proje olduğunu vurgulayan Arıcıoğlu, ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç ise daha önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenledikleri projeler olduğuna dikkati çekerek, kentin sporuna katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

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