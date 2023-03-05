Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Berat Kandili mesajı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin Trabzon'a, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine esenlik getirmesini temenni ederek, bu anlamlı gece vesilesiyle depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar ve sabır diledi.

Allah'ın rahmetinin bolca lütfedildiği, edilen duaların ve tövbelerin kabul olacağının müjdelendiği Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Zorluoğlu, "Cenab-ı Allah'ın affına, rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığımız af ile arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Rabbin affına sığınmak için eşsiz bir gece olan Berat Kandili'nin kırılan kalpleri onarmaya ve vicdan muhasebesi yapmaya da vesile olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecede dargınlıkları unutmalı, nefsimizle yüzleşip hata ve günahlarımız için Yüce Allah'ımızdan af dilemeliyiz. Hepimizin malumu, bir ay önce Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıcı etkiler yaratan deprem felaketi tüm Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açtı. Depremin ilk gününden itibaren devlet-millet el ele vererek kenetlendik. Trabzon başta olmak üzere tüm şehirler deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleriyle yarıştı. Milletimizin ilk andan itibaren ortaya koyduğu bu üstün fedakarlık, her türlü takdirin üzerindedir."









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